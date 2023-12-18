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FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву

FT: Зеленский умолял союзников выделить помощь Киеву, но почти ничего не получил
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент Украины Владимир Зеленский безуспешно умолял США и Евросоюз (ЕС) о выделении Киеву новой помощи, заявил 18 декабря обозреватель газеты Financial Times Мартин Сандбу.

«Средства противовоздушной обороны Украины на исходе, конгресс США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов», — написал журналист.

Он также отметил, что Зеленский вернулся из США почти ни с чем, при этом в период раздумий Вашингтона и Брюсселя Киев охвачен огнем от ударов российских войск. По словам Сандбу, это означает, что для президента Украины «веселого Рождества не будет».

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Ранее в этот день обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский написал, что Российская армия значительно превосходит по своим силам украинскую и продолжает успешно развиваться, в то время как ВСУ практически исчерпали свои ресурсы. Он добавил, что Украина на фоне огромных потерь почти исчерпала свои мобилизационные ресурсы.

Накануне советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил в эфире Всеукраинского телемарафона, что в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года Киев перейдет к «плану Б» и обратится к внутренним заимствованиям. Он выразил уверенность, что в любом случае «финансовая поддержка последует», но главным вопросом остается время ее предоставления.

Комментируя его заявления, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил киевским властям «сразу переходить к «плану Г» и «оставить украинский народ в покое».

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит Евросоюза (ЕС), Венгрия в ходе мероприятия заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

Днем ранее лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что сенат намерен отложить каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. При этом палата представителей пока собирается вернуться к работе только в январе.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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