В ЯНАО проводят рейды против нелегального спиливания елок

Сотрудники Природоохраны совместно с полицейскими и казаками продолжают проводить рейды против черных лесорубов в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента природы в своем Telegram.

С 1 декабря на Ямале стартовала «елочная кампания», в рамках которой жители округа могут законно получить настоящую елку к Новому году, пишет ИА «Ура.ру». Одновременно с этим правоохранители ищут тех, кто спиливает елки без разрешения.

На территории некоторых лесных делянок установлены камеры видеонаблюдения. Также организованы патрули. На сегодняшний день нарушителей не найдено, что, по мнению ведомства, говорит о высокой законопослушности местных жителей. Практика патрулирования продолжится до 31 декабря.

Ранее в ноябре «Известия» выяснили, что новые штрафы до 500 тыс. рублей введут для борьбы с черными лесорубами. Такие изменения в КоАП уже одобрили в кабмине.