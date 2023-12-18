Курьер мошенников забрал у жителей Липецкой области 2,7 млн рублей

В Липецкой области задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в оказании курьерских услуг телефонным мошенникам. Он забрал у местных жителей больше 2,7 млн рублей.

По данным GOROD48, злоумышленники обманывали потерпевших по схеме «ваш родственник попал в ДТП». По телефону мошенники убеждали пожилых людей, что им необходимо передать деньги для урегулирования вопроса с пострадавшей стороной. Липчане собирали суммы от 50 тыс. до 900 тыс. рублей и передавали средства курьеру.

Полиция подозревает задержанного в 10 эпизодах мошенничества. Мужчина рассказал, что предложение о подработке ему поступило в одном из мессенджеров. Подозреваемый должен был зачислять деньги на счета «работодателей», оставляя себе 10% суммы в качестве вознаграждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», пишет LipetskMedia. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее курьера мошенников задержали в Республике Коми. 19-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья осознавал незаконность своих действий, но хотел получить заработок.