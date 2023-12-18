Более 16 тыс. детей бесплатно посетили «Остров Мечты»

Бессрочная программа «Мечты — детям» стартовала в «Острове Мечты» в феврале 2021 года. Она позволяет воспитанникам приютов и детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатно посещать парк развлечений.

В благотворительной программе уже приняли участие порядка 90 организаций — благотворительных фондов, детских домов, центров помощи малоимущим, волонтерских и религиозных обществ. Ежемесячно в рамках проекта парк развлечений посещают порядка 500 детей.

Борис Пищик, генеральный директор парка развлечений «Остров Мечты»:

«Создавать подобный проект — огромная ответственность, и, организуя его, мы хотели подарить как можно больше радостных моментов и позитивных эмоций детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За 2,5 года нас посетило более 16 тыс. ребят. Множество счастливых детских улыбок и положительных отзывов от фондов говорит о том, что наш проект действительно нужен тем, ради кого он был создан».

Подопечным благотворительных фондов «Остров Мечты» предлагает посетить 10 тематических зон парка развлечений, прокатиться на 47 аттракционах, посмотреть пять шоу и пообедать в тематических кафе «Острова Мечты».

Елизавета Нушикян, президент благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна»:

«5 октября 2023 года в рамках акции посетили замечательный парк «Остров Мечты». Это было невероятное путешествие в детство, погружение в сказку, вызвавшее восторг в детских глазах и наших душах. Дети преисполнились впечатлениями, которыми делятся до сих пор. Подобные акции необходимы ребятам, поскольку это новые знакомства, яркие впечатления и социализация. Хочется еще раз сказать самые теплые слова благодарности сотрудникам «Острова Мечты» — сердечным людям, подарившим детям такой незабываемый день».

Светлана Кулагина, PR-менеджер Фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи:

«Выражаем глубокую признательность за возможность посещения парка развлечений участниками XVII Детского благотворительного музыкального фестиваля «Белый Пароход». Благодарим за отличное, солнечное настроение для 138 вокально одаренных детей со сложной судьбой из 32 регионов РФ и их сопровождающих. Мы до сих пор продолжаем получать позитивные отзывы от участников нашего проекта со всей России. Посещение «Острова Мечты» — одно из тех событий, которые запомнятся на всю жизнь».