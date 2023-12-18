Синоптики предупредили жителей Саратовской области об оттепели
Оттепель ожидается в течение недели в Саратовской области в связи с поступлением воздуха из Центральной Атлантики. Температура воздуха достигнет +5 градусов.
По словам синоптика регионального Гидрометцентра Светланы Цветайло, с повышением температуры будут наблюдаться уплотнение снежного покрова и его подтаивание. Из-за слабоотрицательных ночных температур ожидается гололедица. По утрам вероятны туманы, пишет ИА «Взгляд-инфо».
По ночам до середины следующей недели ожидается –4…+1 градус, днем температура воздуха повысится до –2…+3 градусов. В конце этой недели вероятно потепление до +5 градусов.
Ранее в этот день в Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили занятия учащихся первой смены в школах.