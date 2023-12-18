Снесенные бараки не довезли до свалки в Копейске
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, после сноса двух деревянных построек высыпали строительный мусор на одну дорог. Стихийную свалку обнаружил местный житель. Об этом он и рассказал изданию «Ура.ру» в понедельник, 18 декабря.
«На дороге в поселок Потанино лежат мусорные кучи. Предполагаю, что они недавно вывезены с улицы Кузнецова, где снесли два деревянных барака. Это преступление, нарушение всех норм законодательства, мусор должен утилизироваться на свалку», — сказал мужчина.
По словам очевидца, мусора очень много. Сюда привезли несколько машин с деревянными конструкциями, камнями, старой мебелью и домашней утварью.
Мужчина планирует обратиться в Следственный комитет, чтобы наказать виновников стихийной свалки. Помимо этого нужно устранить нарушение закона.
«Ура.ру» направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска, чтобы прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее в декабре «Известия» писали, что в России начали давать новую жизнь промышленным и бытовым отходам. Так, ученые из Томска научились делать керамику из банановой кожуры и активированный уголь из опилок и выброшенного пластика.