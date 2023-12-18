Шесть детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Уфой
ДТП с участием школьного автобуса и «КамАЗа» произошло в Уфимском районе Башкирии, сообщил 18 декабря региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.
«Известия» публикуют кадры с места событий.
Авария произошла в 12:06 по местному времени (10:00 мск). По данным ведомства, в автобусе находилось 26 детей, шестеро родителей и водитель.
«На место прибыли сотрудники МЧС России и муниципальной пожарной охраны. В больницы доставлены шесть детей и водитель автобуса», — уточнили в МЧС.
Как следует из опубликованных фото, в ДТП попал автобус Higer. Он получил повреждения передней части и съехал в кювет.
Как добавил источник «Известий», у водителя автобуса разбито лицо, медики скорой помощи осмотрели пострадавших. Людей разместили в автобусе 115-го маршрута, который проезжал мимо. Также к месту ДТП отправят автобус от «Башавтотранса».
Ранее, 17 декабря, школьный автобус столкнулся с легковушкой в Удмуртии. Медпомощь после ДТП понадобилась 14 людям. Госпитализированы трое человек: женщина — в Игринскую районную больницу, мужчина — в Глазовскую межрайонную больницу, один ребенок направлен в Первую республиканскую клиническую больницу.