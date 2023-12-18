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Аналитики подтвердили высший кредитный рейтинг «Роснефти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на высшем уровне — AAA(RU). Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Также АКРА присвоило максимальные оценки выпускам облигаций компании, в том числе номинированных в юанях.

Эксперты отметили сильную рыночную позицию «Роснефти», позитивно оценили географическую диверсификацию и корпоративное управление компании. Кроме того, они обратили внимание на низкий отраслевой риск, высокую рентабельность, низкую долговую нагрузку и сильную ликвидность. Рейтинг компании также обусловлен высокой оценкой ее поддержки со стороны государства.

В агентстве назвали основные факторы, которые повлияли на оценки рентабельности «Роснефти»: высокая операционная эффективность, низкая себестоимость добычи, высокий уровень запасов углеводородов и наличие эффективных каналов монетизации.

Аналитики также позитивно высказались относительно стратегии управления компании, системы управления рисками и финансовой прозрачности «Роснефти». «Результатом реализации стратегии компании является устойчивый рост как физических показателей добычи, так и финансового результата», — добавили в АКРА.

Согласно отчетности компании по итогам девяти месяцев текущего года, объем добычи углеводородов вырос почти на 11% и достиг 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя суточная добыча достигла 4 млн баррелей. Добыча газа увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Объем переработки нефти в январе-сентябре на НПЗ «Роснефти» вырос на 3,3% год к году — до 65,8 млн тонн. Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке составили 31,2 млн тонн. Доля компании в совокупном объеме продаж бензина и дизельного топлива на товарно-сырьевой бирже составила около 40%.

В этом году акции «Роснефти» подорожали почти на 54%, обогнав индекс Московской биржи. Основными драйверами стали подъем цен на нефть, а также сужение спреда российской нефти к мировым бенчмаркам. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, «все это способствовало росту финансовых результатов и формированию ожиданий по крупным дивидендам за 2023 год (11–13% дивидендной доходности)». В общей сложности на промежуточные дивиденды компания планирует направить 326 млрд рублей, или 50% чистой прибыли за первое полугодие.

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