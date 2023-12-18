Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
Экономика
Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января
Мир
В аэропорту Буэнос-Айреса самолет сдвинуло на несколько метров сильным ветром
Общество
Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках
Мир
МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Общество
Синоптик спрогнозировал плюсовую температуру в Москве до конца недели
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Происшествия
ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
Мир
В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн
Мир
FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву
Политика
Путин призвал страны СНГ максимально сохранить многонациональное достояние
Общество
МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
Политика
На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран
Сюжет:

В Европе оценили в $1,5 трлн сумму убытка от санкций против России

Евростат: сумма убытка от антироссийских санкций за газ в ЕС составила $1,5 трлн
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе (ЕС), подводя итоги года, оценили убытки от собственных санкций, введенных против России. Как сообщает 18 декабря «РИА Новости», только за газ страны Европы переплатили €185 млрд, а всего в Старом Свете, где всё чаще звучат призывы пойти на попятную, потеряли почти $1,5 трлн.

Отмечается, что для ЕС слишком затратной оказалась затея с переходом на альтернативных поставщиков газа. Так, по данным Евростата, приведенным на MSM.com, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд — на сжиженный природный газ и €7,5 млрд — на трубопроводный. До этого подорожание составляло €5,9 млрд: €3,6 млрд — трубопроводный, €2,3 млрд — сжиженный.

Таким образом, за два года убытки составили €304 млрд, из которых переплата — €185 млрд. Таким образом, в выигрыше от санкций остались США и Великобритания, которые заработали на этом €53 млрд и €27 млрд соответственно.

Cанкции не помеха: Европа резко увеличила импорт российского СПГ
ЕС продолжает закупки российских энергоносителей

Ранее, 10 декабря, экономист Василий Колташов в комментарии «Известиям» отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути, обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед Соединенными Штатами, что уже сделала сама Германия. Он добавил, что, отказавшись от российского газа, Германия совершила экономическое самоубийство.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата АдГ, сейчас Германия переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023