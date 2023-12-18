В Европе оценили в $1,5 трлн сумму убытка от санкций против России
В Евросоюзе (ЕС), подводя итоги года, оценили убытки от собственных санкций, введенных против России. Как сообщает 18 декабря «РИА Новости», только за газ страны Европы переплатили €185 млрд, а всего в Старом Свете, где всё чаще звучат призывы пойти на попятную, потеряли почти $1,5 трлн.
Отмечается, что для ЕС слишком затратной оказалась затея с переходом на альтернативных поставщиков газа. Так, по данным Евростата, приведенным на MSM.com, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд — на сжиженный природный газ и €7,5 млрд — на трубопроводный. До этого подорожание составляло €5,9 млрд: €3,6 млрд — трубопроводный, €2,3 млрд — сжиженный.
Таким образом, за два года убытки составили €304 млрд, из которых переплата — €185 млрд. Таким образом, в выигрыше от санкций остались США и Великобритания, которые заработали на этом €53 млрд и €27 млрд соответственно.
Ранее, 10 декабря, экономист Василий Колташов в комментарии «Известиям» отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути, обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед Соединенными Штатами, что уже сделала сама Германия. Он добавил, что, отказавшись от российского газа, Германия совершила экономическое самоубийство.
Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата АдГ, сейчас Германия переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.
До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.