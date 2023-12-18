Мишустин и его коллеги из СНГ посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил 18 декабря выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

«Михаил Мишустин и главы делегаций стран СНГ начали осмотр выставки с галереи «Достижения России». Экспозиция представляет собой аудиовизуальное шоу с атмосферным погружением в путешествие по главным достижениям России», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского правительства.

В ходе визита Мишустин рассказал гостям, что галерея является цифровой моделью мониторинга национальных целей развития государства. По его словам, модель позволяет контролировать три направления — выполнение запланированных мероприятий, электронный бюджет и финансы, а также обратную связь.

«О чем президент всегда говорил, обратная связь — это как люди оценивают национальные проекты, государственные программы, социально-экономические инициативы с точки зрения их задумки», — подчеркнул Мишустин.

В свою очередь, гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова добавила, что экраны представляют собой тоннель, являющийся самым большим кинотеатром в мире.

Накануне выставку-форум «Россия» во второй раз посетил президент РФ Владимир Путин, который осмотрел стенды Донбасса, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. В частности, ему показали кованую розу, которую изготовил из осколков снаряда донбасский кузнец. Роза символизирует выражение «Донбасс — город миллиона роз». Президенту работа кузнеца понравилась.

4 декабря Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Президент осмотрел павильоны, где представлены все регионы России. Кроме того, он вместе с детьми также оставил пожелание на стене для посетителей выставки. Главу государства встретили директор выставки, волонтеры и экскурсоводы.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.