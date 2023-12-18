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Засуха в Мексике привела к дефициту сахара в США

СМИ: засуха в Мексике привела к дефициту сахара в США
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Фото: Global Look Press/Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/
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Засуха в американском штате Луизиана и в Мексике в последнее время вызвала снижение предложения сахара на рынке США, сообщает агентство Bloomberg 16 декабря.

Дефицит сахара вынудил производителей конфет импортировать его, переплачивая из-за пошлин, а за прошлый год американские кондитерские изделия подорожали в среднем более чем на 13%. В связи с этим уровни пошлин импорта приблизились к рекордным ценовым значениям 2005 года. Тогда ураган «Катрина» уничтожил большую часть посевов тростника в Луизиане и вывел из строя перерабатывающие заводы, сообщает агентство. При этом уровень годовой инфляции в США составил всего около 3% по итогам ноября.

«Сейчас США переживают момент высокого беспокойства, когда речь идет о поставках сахара. Программа направлена на то, чтобы увеличить стоимость сахара», — цитирует Bloomberg исполнительного директора Альянса за справедливую сахарную политику, выступающего за реформы существующего законодательства.

В то же время до сих пор продажи в категории кондитерских изделий в США упали всего на 0,5% за последний год, показывают данные NIQ, что говорит о сохранении спроса на сладости вопреки повышению цен.

«Мы просто пришли к выводу о том, что лучше больше платить за сахар и перекладывать это на потребителей, чем остаться без него совсем. И многие другие компании, мне кажется, думали так же», — цитирует агентство Кирка Вэшоу (Kirk Vashaw), гендиректора Spangler Candy Co, производящей леденцы Dum Dums.

Крупные кондитерские компании продолжают демонстрировать рост выручки на фоне высокого потребительского спроса, компенсируя затраты на сахар, рассказала агентству директор по работе с клиентами в области продовольствия и сельского хозяйства в ING Рената Медейрос.

Но в то же время для небольших кондитерских компаний повышение цен на сахар уже становится проблемой.

По словам владельца сети ресторанов Алана Розена, в течение прошлого года его заведение Junior's повысило цены на 12%, чтобы частично компенсировать расходы, но этого оказалось недостаточно, поскольку маржа сократилась вдвое после пандемии. Альтернативы сахару нет, так как это поставило бы под угрозу качество рецепта чизкейка, который не меняется уже 73 года.

«За последние годы наши расходы выросли примерно в два раза. Мы не можем удвоить наши цены для наших потребителей. Это просто практически невозможно. Наши чизкейки действительно великолепны, но я не знаю, вдвое ли они лучше», — сказал Розен.

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13 декабря стало известно, что засуха в районе Панамского канала может привести к дефициту фруктов в Британии. Падение уровня воды на жизненно важном торговом пути, по которому транспортировались скоропортящиеся продукты из Центральной и Южной Америки, привело к резкому сокращению количества судов, способных пройти через канал. Десятки судов были вынуждены неделями стоять в очереди, чтобы обеспечить проход других кораблей по пути.

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