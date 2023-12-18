В ГД указали на значимость российского рынка для зарубежных компаний

Российский рынок очень важен для иностранных компаний. Ушедшие из РФ фирмы могли бы неплохо заработать, если бы не приняли решение о закрытии бизнеса в стране, рассказал «Известиям» 18 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

При этом он обратил внимание, что многие компании, закрывая свои торговые площадки, надеялись на то, что когда-то позже смогут вернуться в Россию.

«Многие из них теперь хотели бы вернуться. Но опять же тут президент [России Владимир Путин] подчеркивал, что те, кто повел себя ответственно, те, кто даже если сворачивал бизнес, то делал это плавно, передавая активы российской стороне, они могут рассчитывать на такой возврат. Те же, кто повел себя абсолютно не по-партнерски, скорее всего, обратно в Россию уже вернуться не смогут», — отметил Спиридонов.

Депутат добавил, что ниши ушедших фирм в настоящее время активно занимают отечественные компании, что для России выгодно. Он напомнил слова главы государства, который уточнил, что власти будут помогать отечественному бизнесу, но и доброжелательным к РФ иностранным компаниям тоже будут оказывать поддержку.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки своей продукции или передали свои активы на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

24 мая 2023-го вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что половина продавших свой бизнес в РФ зарубежных компаний может вернуться в течение 10 лет.

17 декабря газета The New York Times, ссылаясь на проведенный финансовый анализ, сообщила, что покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд. При этом издание отметило, что большинство зарубежных организаций продолжают работать в России, не желая терять вложенные за десятилетия средства.