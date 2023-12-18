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СМИ назвали еще один мотив взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата

Страна.ua: премия главе общины стала одной из причин взрыва гранат в Закарпатье
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Фото: соцсети
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Одной из причин, по которым депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Украины Сергей Батрин взорвал во время заседания несколько гранат, стал конфликт главы общины с неким военнослужащим из-за премий. Данную версию 18 декабря назвало украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных им кадрах, снятых накануне взрыва, можно увидеть спор между председателем и неким мужчиной в военной форме. Последний в какой-то момент выступил против премий главе собрания, предлагая направить эти средства на закупки для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Работа главы общины за премии — это пойти решить вопросы, и будьте добры купить нам квадрокоптеры. Это и есть работа за премию», — говорит мужчина.

При этом в ходе дискуссии Батрин его поддерживает.

Инцидент произошел 15 декабря. На Украине в селе Керецки в здании сельского совета депутат взорвал три гранаты во время заседания. Пострадали 23 человека, включая самого подозреваемого, один человек погиб. У большинства пострадавших диагностированы осколочные ранения. Вечером 16 декабря Батрин пришел в сознание в больнице, а днем позже, 17 декабря, был арестован.

Полиция расценила происшествие как теракт.

Украинские СМИ ранее писали, что Батрин мог подорвать гранаты из-за ссоры с коллегами. Мотивом мог послужить конфликт нардепа, который произошел за несколько минут до инцидента. Он заявил коллегам, что во время боевых действий нельзя выделять сельскому главе прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Однако претензии и аргументы не подействовали, тогда он вышел и вернулся уже с гранатами.

В свою очередь в МВД страны заявили, что Батрин заранее готовился к преступлению. Там же добавили, что со следующего года во всех украинских школах будут находиться офицеры, которые будут следить за порядком и безопасностью.

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