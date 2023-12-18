Экс-глава МО Британии указал на ошибку Нетаньяху в конфликте с Палестиной

Тактика премьера Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать конфликт с Палестиной еще 50 лет, заявил бывший глава министерства обороны (МО) Великобритании Бен Уоллес, об этом сообщает газета Telegraph 18 декабря.

«С самого начала ошибка Нетаньяху заключалась в том, что он вообще пропустил нападение <...> Его методы не решат эту проблему. Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт еще 50 лет», — цитирует Уоллеса издание.

Как отмечает экс-глава МО Британии, тактика премьера Израиля «ослабляет» страну, его действия радикализируют мусульманскую молодежь по всему миру.

«Позвольте мне начать с того, что я недвусмысленно осуждаю ХАМАС не только за то, что оно сделало 7 октября, но и за то, что было до этого. Его устав похож на конституцию джихадистской салафитской организации (признана террористической организацией в РФ). Она антисемитская и антидемократическая. Она не заинтересована в мирном сосуществовании с Израилем или Египтом, если уж на то пошло», — заявил Уоллес.

По словам политика, после окончания конфликта Газа будет разрушена, а ХАМАС никуда не пропадет.

«Когда всё это закончится и ЦАХАЛ покинет то, что осталось от Газы, ХАМАС все еще будет существовать», — сказал он.

Уоллес считает, что Израиль должен признать, что время на его стороне, «в его руках все карты — от контроля над воздухом до контроля границы».

«Легко задаться вопросом, что случилось с прошлыми мудрыми израильскими политиками. Они никогда бы не пропустили признаков нападения и не поддались бы политическому шантажу со стороны воинствующих нелегальных поселенцев», — заявил бывший глава МО Британии.

По словам Уоллеса, недостаток мудрости у нового поколения израильских политиков привел их к тому, что они ведут себя, как «бык в посудной лавке, переходя от одного кризиса к другому».

Ранее, 17 декабря Reuters также сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. СМИ уточнили, что глава разведки Израиля встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от ответа на вопрос о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.