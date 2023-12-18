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В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада

Депутат Шеремет предложил Киеву «план Г» на случай прекращения поддержки Запада
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил киевским властям в случае прекращения поддержки со стороны Запада незамедлительно приступить к реализации «плана Г», а именно «грести из Украины и оставить украинский народ в покое». Мнением парламентарий поделился в понедельник, 18 декабря.

Таким образом он отреагировал на заявление советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко о том, что у Киева на случай прекращения западного финансирования есть «план Б», связанный с внутренними заимствованиями.

«Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к «плану Г», так как их «план Б» заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет», — отметил Шеремет в комментарии «РИА Новости».

Он добавил, что «режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов».

Депутат также заявил, что в этих условиях «план Г» наиболее оптимален для Киева и благоприятен для украинского народа.

«План Г» означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести из Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией», — заключил парламентарий.

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Устенко 17 декабря заявил о существовании на Украине «плана Б» на случай отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. По его словам, «план Б» может быть многоуровневым, но на первом этапе, как он считает, будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке.

Реализация запасного плана вызовет дополнительное напряжение в минфине страны, однако это поможет поддержать ситуацию в январе, заключил Устенко.

Между тем в тот же день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что если страны Запада не предоставят Украине финансовую помощь в течение ближайших месяцев, она столкнется с гиперинфляцией. Она добавила, что страна может продержаться без какой-либо помощи извне лишь примерно пару месяцев.

По мнению Георгиевой, дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печатание денег, как он сделал через несколько месяцев после начала конфликта с Россией в прошлом году.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, Венгрия в ходе мероприятия заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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