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В Минэнерго пообещали восстановить энергоснабжение на юге РФ к середине недели

Минэнерго: нарушенное энергоснабжение в регионах восстановят к середине недели
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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Все проблемы с нарушениями электроснабжения из-за плохой погоды в регионах РФ могут решить к середине недели. Об этом 18 декабря в эфире телеканала «Россия-24» сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

«Мы ставим для себя задачу полностью решить вопросы с перерывами в электроснабжении, связанными с входом в зиму, нестабильным для энергетиков, к середине недели», — сказал замминистра.

Грабчак напомнил, что без электричества остались около 250 тыс. человек в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Также в Ростовской области продолжаются ремонтные работы по точечным заявкам потребителей.

Он подчеркнул, что более 250 бригад специалистов и порядка 300 единиц техники задействовано в восстановлении энергоснабжения.

Замминистра добавил, что ведомство не исключает повторных отключений электричества из-за оттепели, которая идет в ряд российских регионов.

Ранее, 17 декабря, глава Минэнерго России Николай Шульгинов отметил, что энергетики продолжают круглосуточные работы по восстановлению энергоснабжения в регионах. По его словам, ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Накануне, 16 декабря, Минэнерго России сообщило, что более 570 тыс. потребителей в Ростовской области, ДНР и ЛНР остаются без энергоснабжения из-за непогоды.

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До этого, 14 декабря, было восстановлено более 2 тыс. км ЛЭП в Псковской области. Также сообщалось о восстановлении энергоснабжения в Дагестане.

Как напоминает «Газета.Ru», 13 декабря сразу в нескольких регионах России появились проблемы с подачей электричества из-за погодных условий — из-за дождя, снега и ледяного дождя, которые приводят к обрыву проводов, в том числе из-за упавших деревьев.

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