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Сюжет:

В Польше обвинили Украину в попытке вмешаться во внутренние дела Запада

Политик Кульпа: Украине перестанут помогать из-за ее вмешательства в дела Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Власти Киева начали пытаться вмешиваться во внутренние дела западных стран, что в конечном итоге приведет к снижению поддержки Украины. Об этом 18 декабря заявил польский политик Петр Кульпа.

В интервью на YouTube-канале журналиста Евгения Плинского он отметил, что украинские власти пытаются вмешаться во внутрипольский политический конфликт, который разгорается между правящей партией «Право и справедливость» (PiS) и оппозиционной коалицией.

По словам политика, подобные действия Киева могут привести к тому, что Варшава существенно сократит уровень поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечает «Газета.Ru».

Кульпа также выразил мнение, что если на Украине придут к власти силы, которые не ориентированы на достижение победы, то Киев ждет потеря территорий. При этом Вашингтон, если не посчитает, что эти территории имеют ключевое значение для интересов США, не станет вмешиваться в события.

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Ранее, 18 декабря, обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский написал, что российская армия значительно превосходит по своим силам украинскую и продолжает успешно развиваться, в то время как ВСУ практически исчерпали свои ресурсы.

До этого, 14 декабря, политик Анджей Шлензак заявил, что невозможно удовлетворить национальные интересы одновременно и Польши, и Украины. Он отметил, что для польской политики главными являются польские национальные интересы, но этого не понимают ни бывшие власти и оппозиция, ни нынешние.

В тот же день депутат Государственной думы (партия «Родина»), первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что складывается уже целый блок государств, среди которых в том числе и Словакия, которые осознали, что их национальным интересам поддержка киевского режима не соответствует.

Днем ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после встречи с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым заявил, что вылеты истребителей F-16 ВСУ с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией, это приведет к отрытому столкновению. Блага отметил, что «Словакия должна остаться на стороне мира»

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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