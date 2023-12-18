СМИ сообщили о секретном обсуждении лидерами ХАМАС продолжения войны с Израилем

На прошлой неделе в Турции прошло секретное совещание высшего руководства палестинского исламистского движения ХАМАС, целью встречи было согласование позиций относительно продолжения войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана, а также по обмену пленными. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники 17 декабря.

На встрече присутствовали заместитель лидера ХАМАС Салех Аль Арури и лидер организации за рубежом Халед Машаль. Аль-Арури приехал из Бейрута, где он проживает на постоянной основе, а Машаль прибыл из Дохи, столицы Катара. Также присутствовали и другие высокопоставленные фигуры из руководства движения.

В статье отмечается, что руководство ХАМАС предпочло провести эту встречу в третьей стране, а не по видеосвязи или любыми другими способами, чтобы достичь ситуации, когда все участники саммита находятся вместе в закрытом и безопасном месте, куда не проникнет разведка Израиля.

«Аль-Арури, судя по всему, чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы оставаться на турецкой земле, несмотря на угрозы Израиля ликвидировать руководство ХАМАС за рубежом», — отмечается в статье.

Также отмечается, что Аль-Арури ранее проживал в Турции и был вынужден покинуть ее из-за израильского давления.

17 декабря стало известно, что Израиль и ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа, но отмечаются разногласия по предлагаемым условиям. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.