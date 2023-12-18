Видео. Пушилин указал на обозначенные Путиным на съезде ЕР важные посылы

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Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
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В Польше обвинили Украину в попытке вмешаться во внутренние дела Запада
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ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
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В Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing-737
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Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
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МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
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