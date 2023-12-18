Стали известны травмы пострадавших при теракте в Петербурге

Пострадавшие от действий Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая обвиняется в совершении 2 апреля теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, получили ожоги, травмы брюшной полости, кистей рук, голеней и бедер. Об этом 18 декабря сообщает телеканал «78.ru» со ссылкой на источники.

По его данным, смерть самого военкора наступила мгновенно в результате множественных комбинированных травм, спасти Татарского уже не представлялось возможным.

Кроме того, большинство других участников встречи получили различные травмы глаз и ранения головы.

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле Треповой предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. 27 ноября обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

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