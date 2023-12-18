«Известия» публикуют кадры с места пожара в Кировском районе Санкт-Петербурга

В распоряжении «Известий» появились кадры с места пожара на Малом Резвом острове в Кировском районе Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул в ночь на 18 декабря, в результате которого погиб человек.

Как видно из записи, на месте ЧП находится сразу несколько пожарных машин. В настоящее время огонь, охвативший старое кирпичное здание, уже потушен.

По данным МЧС по Северной столице, пламя охватило 245 кв. м административно-производственной постройки. К ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

«В 6:15 пожар ликвидирован. По уточненной информации, на месте пожара обнаружен погибший человек», — указано в Telegram-канале ведомства.

В произошедшем разбираются специалисты, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее, 22 октябре, сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в северо-восточной части Санкт-Петербурга. По данным источника «Известий», инцидент случился в доме на проспекте Энтузиастов. Возгорание произошло в одном из помещений трехкомнатной квартиры. По предварительной информации, погибли мужчина и женщина, они отравились угарным газом.