Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего охотника из тайги

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Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
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Занятия в школах отменили на Камчатке из-за циклона
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Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
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