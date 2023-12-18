Занятия в школах отменили на Камчатке из-за циклона

В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили занятия учащихся первой смены в школах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 18 декабря в официальном Telegram-канале.

«В понедельник, 18 декабря, отменены занятия в начальных классах городских школ. Петропавловск-Камчатский остается в зоне действия циклона. В разных районах города наблюдаются осадки, переметы, штормовой ветер», — указано в сообщении.

В администрации уточнили, что решение об отмене занятий во второй смене будет принято дополнительно.

«Снег и порывы ветра по большей части наблюдаются в бывшем Ленинском районе, поэтому в настоящее время особое внимание направлено на южную часть города. Подрядные организации проводят необходимые мероприятия по расчистке и обработке магистральных и внутриквартальных участков дорог, тротуаров, пешеходных зон, подходов к автобусным остановкам», — отметили в администрации

Также в мэрии сообщили, что пассажирский транспорт в городе ходит по расписанию. Ситуация на контроле дорожных и коммунальных служб. Всех участников дорожного движения призывают быть внимательными. По прогнозу, к концу дня ожидается улучшение погодных условий.

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями задержаны вылеты пяти рейсов из аэропорта Елизово, в том числе и межрегиональных. В Усть-Большерецком районе региона на Октябрьской косе до 19 декабря продлили прекращение движения по участку дороги в связи с размывом земляного полотна в результате шторма.

Южные районы Камчатки оказались под вилянием мощного Тихоокеанского циклона ночью 18 декабря. В региональном центре отмечаются сильный ветер, местами усиливающийся до штормового, а также осадки в виде мокрого снега. Дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Ранее на Центральную часть России обрушился циклон «Ваня». В частности, из-за него снегом накрыло Москву. С 16 декабря он начал отступать.

17 декабря в Москве и Московской области также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из данных Гидрометцентра. В столице желтый уровень опасности будет действовать до 16:00 19 декабря, в Московской области — до 18:00 того же дня.