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Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину
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Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину

Сальдо: восстановить Каховскую плотину можно, для этого сохранилась документация
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Возможность восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая была разрушена ракетными ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ), существует, в этом помогут современные технологии и сохранившиеся документы. Об этом 18 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, <...> от нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней. Там было так называемое шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, сегодня восстановить плотину можно гораздо быстрее, чем в советские времена. Для этого нужно будет провести геодезические замеры, техническое обследование оставшихся конструкций и после приступить к проектированию.

Как напомнил Сальдо, с самого начала у плотины было два назначения — выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Для того чтобы она опять начала осуществлять первую задачу, нужно построить машинный зал и установить турбины.

«Часть плотины, которая земляная, она сохранилась. Разрушена только та часть, которая железобетонная, которую [ВСУ] целенаправленно в течение нескольких месяцев обстреливали из американских «хаймерсов», из ствольной артиллерии били в одну точку, и эта одна точка в конце концов не выдержала, плотина разрушилась», — заключил он.

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Ранее в этот день Сальдо отметил, что разрушение Каховской ГЭС украинскими боевиками ― это «величайшее преступление», нарушившее экологическое равновесие в регионе.

В конце ноября губернатор Херсонской области также сообщал, что ликвидация основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС завершена. Пострадавшим при подтоплении гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей финансовой помощи.

До этого, в конце августа, на встрече с президентом России Владимиром Путиным Сальдо отмечал, что в Херсонской области восстановлены все коммуникации, разрушенные в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции. По его словам, благодаря проделанной работе в область начали возвращаться люди.

Прорыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате совершенного украинскими националистами теракта начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Число пострадавших достигло 175, погибли 59 человек. Около 9 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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