«РБК-Украина»: у сотрудников Залужного нашли прослушивающие устройства

В офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Об этом 17 декабря сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам собеседника, устройства для слежки изготовлены из элементов неустановленного образца, из-за чего отсутствует возможность определить установщика.

«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», ― рассказал порталу собеседник.

Впоследствии информацию об обнаруженных в офисе Залужного, а также у его сотрудников прослушивающих устройств подтвердило издание «Украинская правда».

Как уточнили представители Службы безопасности Украины (СБУ), устройства для прослушки были обнаружены не в самом кабинете главнокомандующего украинской армией, а в одном из помещений, которое могло бы в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, устройство для слежки находилось в нерабочем состоянии. На месте обнаружения «жучков» сотрудники СБУ не нашли средств накопления информации и удаленной передачи данных. Прослушивающее устройство будет передано на экспертизу, заявили в ведомстве.

Позднее СБУ возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации (ч. 2 ст. 359).

На этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.

До этого стало известно, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Как сообщили журналисты издания The Economist, отношения между президентом и главнокомандующим оцениваются как ужасные.