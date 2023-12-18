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«РБК-Украина»: у сотрудников Залужного нашли прослушивающие устройства

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В офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Об этом 17 декабря сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам собеседника, устройства для слежки изготовлены из элементов неустановленного образца, из-за чего отсутствует возможность определить установщика.

«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», ― рассказал порталу собеседник.

Впоследствии информацию об обнаруженных в офисе Залужного, а также у его сотрудников прослушивающих устройств подтвердило издание «Украинская правда».

Как уточнили представители Службы безопасности Украины (СБУ), устройства для прослушки были обнаружены не в самом кабинете главнокомандующего украинской армией, а в одном из помещений, которое могло бы в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, устройство для слежки находилось в нерабочем состоянии. На месте обнаружения «жучков» сотрудники СБУ не нашли средств накопления информации и удаленной передачи данных. Прослушивающее устройство будет передано на экспертизу, заявили в ведомстве.

Позднее СБУ возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации (ч. 2 ст. 359).

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