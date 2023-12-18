США готовы к переговорам с Россией, поскольку шансов на успех у Украины нет. Вероятность поражения заставляет Вашингтон задуматься, уверен американский юрист и правозащитник, преподаватель и профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик.

«В марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, <…> но США наложили на это вето», — отметил он 17 декабря в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Профессор Ковалик пояснил: если раньше Украина могла с помощью переговоров сохранить свои территории, то теперь на это не осталось никаких шансов. Каким ни был исход конфликта — переговорами или поражением — Украина лишится территорий.

Он добавил, что Вашингтон озаботился разбросом своих военных ресурсов по всему миру и намерен изменить ситуацию.

17 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость украинского президента Владимира Зеленского с необходимостью начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт после того, как мирное соглашение было близко.

16 декабря к мирным переговорам призвал журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times. Он заявил, что ситуация на Украине стала тупиковой и больше так не может продолжаться.

О том, что мирные переговоры по Украине должны проходить на условиях Москвы, заявил в тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также обратил внимание на опыт минских переговоров, которые только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.