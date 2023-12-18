В США сообщили о ДТП с одной из машин кортежа Байдена и его супруги

Водитель легкового автомобиля врезался в одну из машин кортежа президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 18 декабря.

«Столкновение произошло, когда Байден и первая леди Джилл Байден покинули мероприятие с сотрудниками предвыборного штаба в воскресенье вечером. Бежевый Ford столкнулся с внедорожником, входившим в состав отряда Байдена и перекрывавшим близлежащую улицу», — сказано в материале.

По информации агентства, после аварии виновник происшествия затормозил, к нему приблизились сотрудники служб безопасности. По данным Bloomberg, они просили водителя открыть дверь, но остается неизвестным, выполнил ли он их распоряжения.

Ни американский президент, ни его супруга не пострадали. Они сели в бронированный внедорожник и покинули место происшествия.

Ранее, 6 октября 2022 года, сообщалось, что водитель вице-президента США Камалы Харрис врезался в бордюр, когда вез ее на работу в понедельник, из-за этого пришлось менять шину. По данным The Washington Post, кортеж, везший вице-президента Харрис на работу, попал в автомобильную аварию на закрытой дороге в округе Колумбия.