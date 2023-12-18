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Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ

Сальдо: разрушение Каховской ГЭС было конкретной целью ВСУ
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняли конкретно поставленную задачу: разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел. Для этого украинские военные наносили ракетные удары в одну точку в течение долгого времени. Об этом 18 декабря сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Каховская плотина во время проведения спецоперации, во время боевых действий, которые шли на территории Херсонской области, она подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у Вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она всё-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить», ― рассказал Сальдо «РИА Новости».

Как отметил собеседник агентства, разрушение Каховской ГЭС украинскими боевиками ― «величайшее преступление», нарушившее экологическое равновесие в регионе.

По словам Сальдо, боевики ВСУ продолжительное время пытались разрушить плотину ракетами HIMARS и ствольной артиллерия. Губернатор заявил, что критический удар был нанесен в ночь на 6 июня, когда место поражения под ударами не выдержало нагрузки.

«И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище», ― резюмировал Сальдо.

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В конце ноября Сальдо заявил, что ликвидация основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС завершена. Пострадавшим при подтоплении гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей финансовой помощи.

Ранее, в конце августа, Сальдо на встрече с российским президентом Владимиром Путиным отмечал, что в Херсонской области восстановлены все коммуникации, разрушенные в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции. По его словам, благодаря проделанной работе в область начали возвращаться люди.

Прорыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате совершенного украинскими националистами теракта начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Число пострадавших достигло 175, погибли 59 человек. Около 9 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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