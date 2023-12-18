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В Москве модернизируют свыше 20 км дорог

Собянин: в Москве планируется модернизировать более 20 км дорог
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В Москве планируют провести работы по модернизации свыше 20 км дорог. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что работы по модернизации и развитию улично-дорожной сети в столице идут постоянно. В частности, в поселении Десеновском восстановят и построят порядка 10 км дорог, чтобы улучшить доступность деревень Власьево и Пыхчево, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, построят и приведут в порядок около 7 км дорог рядом с аэропортом Внуково и деревней Изварино, в частности на Привольной улице, улице Солнечная, улице Межевая, в Боковом и трех Проектируемых проездах. Также запланировано строительство моста в створе улицы Солнечная через Алешин ручей, пишет РИАМО.

Около 3,6 км дорог планируется обновить в Дорогомиловском районе и районе Филевский Парк. В частности, работы пройдут на путепроводе длиной 215 м. Начнутся работы от Шелепихинского моста в сторону Кутузовского проспекта, пройдут под Белорусским железнодорожным мостом и завершатся в районе набережной Тараса Шевченко, отмечает «Москва 24».

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Ранее в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания снега. Он будет действовать до 16:00 вторника, 19 декабря, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в декабре строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющего МКАД и автодорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Общая готовность первого тоннеля оценивается в 70%, уже завершена разработка грунта, выполнено перекрытие участка второго тоннеля.

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