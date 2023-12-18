Реклама
Прямой эфир
Общество
Около 50% россиян поддерживают включение финграмотности в школьную программу
Мир
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Мир
В США рассказали о беспокойстве в Киеве из-за взлетов российских МиГ-31
Мир
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Мир
Додик заявил о желании США отдалить Европу от России
Мир
В Италии снесли конфискованный у мафии шестиэтажный дом
Наука и техника
Илон Маск заявил о необходимости освоения других планет человечеством
Мир
КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые выиграл выборы мэра крупного города
Мир
Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте
Мир
Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке
Экономика
Музыкальный сервис Spotify официально ликвидировал единственное юрлицо в России
Мир
США пригласили Норвегию в международную морскую операцию в Красном море
Мир
СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки офиса Залужного
Спорт
Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха

Скончался актер из фильма «Такси» Бернар Детуш

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В возрасте 63 лет умер французский актер Бернар Детуш, получивший известность благодаря роли в комедийных фильмах «Такси». Об этом сообщила пресс-служба агентства комика Séquence Sud на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«У нас печальная новость о смерти Бернара Детуша, талантливого комика агентства. Все наши мысли с его семьей, особенно с его мамой и друзьями. Счастливого пути, Бернар», — приводит сообщение пресс-службы Life.ru.

В агентстве отметили, что Детуш одинаково ярко смотрелся и на большом, и на малом экране, сообщает телеканал «360».

Актера не стало 14 декабря. Причина смерти не называется. Известно, что Детуш отпраздновал 63-й день рождения две недели назад, пишет НСН.

Бернар Детуш снялся почти во всех фильмах «Такси». Всего в его фильмографии около 20 картин, среди которых такие, как «Обещание на рассвете», «Мафиоза», «Холостой выстрел», отмечает сайт aif.ru. Помимо этого, актер участвовал в съемках комедии «Секс-инженеры» и сериале Люка Бессона «Без ограничений».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023