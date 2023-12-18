Скончался актер из фильма «Такси» Бернар Детуш

В возрасте 63 лет умер французский актер Бернар Детуш, получивший известность благодаря роли в комедийных фильмах «Такси». Об этом сообщила пресс-служба агентства комика Séquence Sud на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«У нас печальная новость о смерти Бернара Детуша, талантливого комика агентства. Все наши мысли с его семьей, особенно с его мамой и друзьями. Счастливого пути, Бернар», — приводит сообщение пресс-службы Life.ru.

В агентстве отметили, что Детуш одинаково ярко смотрелся и на большом, и на малом экране, сообщает телеканал «360».

Актера не стало 14 декабря. Причина смерти не называется. Известно, что Детуш отпраздновал 63-й день рождения две недели назад, пишет НСН.

Бернар Детуш снялся почти во всех фильмах «Такси». Всего в его фильмографии около 20 картин, среди которых такие, как «Обещание на рассвете», «Мафиоза», «Холостой выстрел», отмечает сайт aif.ru. Помимо этого, актер участвовал в съемках комедии «Секс-инженеры» и сериале Люка Бессона «Без ограничений».