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Геномная регистрация мигрантов может стать мерой контроля преступности

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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После массовой драки около московского рынка «Садовод» по соцсетям прокатилась волна возмущения с требованием закрыть этот и подобные рынки в других городах. Люди утверждают, что это рассадники криминала и контрафакта. Зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный напомнил «Известиям», что одним из способов сокращения преступности среди мигрантов может стать введение геномной регистрации. Такие поправки в законодательство готовят депутаты фракции «Единая Россия».

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«Все, кто желает трудиться в России, должны проходить такую регистрацию. Геномное исследование дает возможность по каплям крови, обломкам ногтей, слюне или волосам идентифицировать личность человека», — сказал он.

По словам Выборного, сегодня поиск подозреваемых по одним только отпечаткам пальцев неэффективен — преступления часто совершаются в перчатках и масках. К тому же совершившие их лица могут уехать на родину, поменять паспорт и попытаться вновь приехать в РФ под новой фамилией.

Геномная регистрация не позволит избежать ответственности. Число выдворенных из России мигрантов, которые захотят сюда вернуться, сократится, подчеркнул депутат.

«Это некая гарантия, что они точно сюда уже не приедут, потому что возможности обмануть геномную регистрацию не будет», — заверил Выборный.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Веский «Садовод»: как сократить преступность среди мигрантов

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