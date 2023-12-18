На катке ВДНХ прошел молодежный флешмоб «Зачетная Москва»

Молодежь столицы поучаствовала во флешмобе «Зачетная Москва», который прошел на катке ВДНХ. Об этом в воскресенье, 17 декабря, рассказали в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Участие в мероприятии приняли порядка 200 человек, среди которых были и профессиональные фигуристы. Молодые москвичи встретились на главном катке страны, чтобы поддержать город в финале конкурса «Молодежная столица России – 2024», сообщает агентство городских новостей «Москва».

В комитете подчеркнули, что каждый год столица подтверждает статус главного центра притяжения талантливой и амбициозной молодежи благодаря ведущим учебным заведениям, инновационным площадкам, масштабным городским и всероссийским событиям и многому другому.

Проголосовать можно до 20 декабря на сайте dom.fadm.gov.ru, отмечает сайт aif.ru. Народное голосование станет последним этапом конкурсной гонки городов за звание молодежной столицы России на 2024 год. Город-победитель получит право провести мероприятия федерального масштаба и станет местом притяжения российской молодежи в 2024 году, сообщает НСН.

Итоги конкурса станут известны 22 декабря 2023 года на финале Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в Доме молодежи на Международной выставке-форуме «Россия».

5 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» (75-й павильон ВДНХ) Российский союз сельской молодежи (РССМ) подвел итоги работы за 15 лет и первого года реализации запущенной совместно с Росмолодежью Всероссийской программы «Кадры для села».