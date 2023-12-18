Илон Маск заявил о необходимости освоения других планет человечеством
Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск в понедельник, 18 декабря, заявил, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты.
«Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе и находится там, среди звезд!» — говорится в посте предпринимателя в соцсети Х.
Бизнесмен напомнил, что от первого полета [самолета братьев Райт] до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а вот с последней высадки на Луну прошло уже полвека. По мнению Маска, покорение единственного естественного спутника Земли не может быть «нашим высшим достижением как цивилизации».
Ранее, 16 декабря, Маск заявил, что в той части Млечного Пути, где расположена Земля, ее обитатели могут быть единственной разумной формой жизни. По мнению предпринимателя, сознание — это «очень редкая вещь» во Вселенной.