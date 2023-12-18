Микробиолог объяснил, почему микоплазменной пневмонией чаще болеют дети

Дети болеют микоплазменной пневомнией несколько чаще, чем взрослые. Об этом в интервью «Известиям» рассказал микробиолог Альберт Болатчиев.

По его словам, возрастной диапазон, где чаще всего встречается микоплазменная пневмония, — это лица от пяти до 30 лет. В этом возрастном диапазоне инфекция протекает, как правило, с благоприятным прогнозом. При инфицировании детей до пяти лет более тяжелое течение может встречаться чаще и протекать с дыхательной недостаточностью.

«К счастью, у нас в арсенале есть антибиотики — главное поставить точный диагноз. Важно помнить, что до 15–18% случаев микоплазменной пневмонии у детей могут потребовать госпитализации», — подчеркнул специалист.

Пневмония, то есть воспаление легких, может быть вызвана разными видами бактерий и вирусов. На первом месте пневмококк (Streptococcuspneumoniae), затем идут другие возбудители, среди которых иногда встречается и Mycoplasmapneumoniae. Такую пневмонию еще называют атипичной, то есть ее клинические симптомы не совсем похожи на типичную, классическую пневмонию. Атипичная форма пневмонии составляет примерно 30–40% от всех пневмоний.

«Исторически и раньше случались эпидемии микоплазменной пневмонии. Из последних мне известных: 2011 год (Финляндия), 2010–2011 годы (Швеция), 2011 год (Норвегия и Нидерланды). Также мне известно, что 30 ноября 2023 года Дания объявила о достижении эпидемического порога в связи с распространением микоплазменной пневмонии», — рассказал Альберт Болатчиев.

В то же время вероятность повторения масштабной пандемии по типу COVID-19 очень низкая ввиду наличия у врачей антибиотиков, сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью микробиолога Альберта Болатчиева «Известиям»:

«Пневмония при микоплазме развивается примерно в 20% случаев»