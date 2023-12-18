Не менее 12 человек стали жертвами нападения на гостиницу в Мексике
Не менее 12 человек погибли в результате нападения на отель Salvatierra в городе Сальватьерра в Мексике, где проходила предрождественская вечеринка. Об этом сообщает 17 декабря информационное агентство Reuters со ссылкой на генпрокуратуру штата Гуанахуато.
Нападение произошло ранним утром, когда вооруженные злоумышленники вломились в гостиницу и открыли огонь по гостям мероприятия.
«Прокуратура Гуанахуато осуждает события, зафиксированные сегодня утром в городе Сальватьерра, где на данный момент сообщается о гибели 12 человек. <...> По мере продвижения расследования может быть раскрыта дополнительная информация», ― заявили правоохранители в соцсети X.
Гуанахуато, где сконцентрирована автомобильная и авиационная промышленность страны, в последние годы стал одним из самых преступных штатов Мексики в связи со столкновениями между влиятельными группировками, занимающимися наркоторговлей.
В июле в результате поджога бара Beer House в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо погибли 11 человек, еще четверо пострадали. По версии следствия, инцидент произошел по вине одного из посетителей, которого выставили за непристойное поведение. Через некоторое время мужчина вернулся и бросил у главного входа емкость с горючей смесью. Подозреваемого задержали при попытке покинуть город.