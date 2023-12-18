Реклама
Прямой эфир
Спорт
Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха
Мир
В минздраве Газы рассказали о 90 погибших при обстреле лагеря Джабалия
Мир
В сенате США намерены ограничить число беженцев с Украины в обмен на финпомощь
Наука и техника
NASA в пятый раз перенесло отстыковку от МКС корабля Cargo Dragon
Общество
РЖД возобновит регулярное ж/д сообщение новых регионов после СВО
Туризм
Посол Турции в РФ заверил в сохранении формата «всё включено» в отелях
Мир
Reuters отметило готовность Израиля и ХАМАС обсуждать остановку огня
Политика
Пушилин указал на обозначенные Путиным на съезде ЕР важные посылы
Мир
NYT узнала об убытках компаний Запада от ухода из РФ в $103 млрд
Спорт
Лала Крамаренко в третий раз победила на турнире «Небесная грация»
Армия
Командир «Ахмата» отметил осведомленность Путина о ситуации на фронте
Общество
Замглавы минтранса Подмосковья госпитализирован с сотрясением мозга после концерта
Экономика
Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года
Мир
Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине
Мир
Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операцию против хуситов

Не менее 12 человек стали жертвами нападения на гостиницу в Мексике

0
Фото: REUTERS/Juan Moreno
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 12 человек погибли в результате нападения на отель Salvatierra в городе Сальватьерра в Мексике, где проходила предрождественская вечеринка. Об этом сообщает 17 декабря информационное агентство Reuters со ссылкой на генпрокуратуру штата Гуанахуато.

Нападение произошло ранним утром, когда вооруженные злоумышленники вломились в гостиницу и открыли огонь по гостям мероприятия.

«Прокуратура Гуанахуато осуждает события, зафиксированные сегодня утром в городе Сальватьерра, где на данный момент сообщается о гибели 12 человек. <...> По мере продвижения расследования может быть раскрыта дополнительная информация», ― заявили правоохранители в соцсети X.

Гуанахуато, где сконцентрирована автомобильная и авиационная промышленность страны, в последние годы стал одним из самых преступных штатов Мексики в связи со столкновениями между влиятельными группировками, занимающимися наркоторговлей.

В июле в результате поджога бара Beer House в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо погибли 11 человек, еще четверо пострадали. По версии следствия, инцидент произошел по вине одного из посетителей, которого выставили за непристойное поведение. Через некоторое время мужчина вернулся и бросил у главного входа емкость с горючей смесью. Подозреваемого задержали при попытке покинуть город.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023