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В Волновахском районе ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота (ТОФ) в Волновахском районе обнаружили тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), о чем стало известно 18 декабря.

Тайник из нескольких мешков с документами на бумажных и CD-носителях планировали эвакуировать перед началом спецоперации, но не сделали этого. При изучении документов были получены сведения о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб и не только.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке полученной информации.

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7 октября стало известно, что пророссийские хакеры передали представителям силовых ведомств Запорожской области данные о гражданах, являющихся агентами СБУ в новых регионах. Помимо данных о взаимодействии граждан со спецслужбами Украины, хакеры нашли и документы под грифом «секретно» и «совершенно секретно».

20 июля хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные 1,7 тыс. сотрудников СБУ и 2 тыс. военнослужащих ВМФ страны. В числе прочего в Сеть была слита информация об участниках волонтерской организации UA Cats Division, которая собирала донаты на морские дроны для Украины.

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