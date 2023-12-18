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Музыкальный сервис Spotify официально ликвидировал единственное юрлицо в России

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Schlikis
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Стриминговый музыкальный сервиса Spotify официально прекратил работу в России. Единственное юрлицо компании в России было ликвидировано 14 декабря. Об этом стало известно 17 декабря из базы данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ООО «Спотифай» был зарегистрирован в ЕГРЮЛ 13 января 2014 года. 13 февраля 2023 года представители сервиса направили заявление о ликвидации российского юрлица, после чего реестр сформировал ликвидационную комиссию и назначил ликвидатора. 11 июля был составлен промежуточный ликвидационный баланс юрлица.

Сервис Spotify, запустившийся в России 15 июля 2020 года, перестал работать в стране 11 апреля 2022 года. Причиной тому стал, объяснили представители шведского сервиса, «тщательный анализ текущей ситуации».

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В октябре стало известно, что японский производитель электроники и IT-компания Fujitsu в августе 2023 года запустила процесс ликвидации российского юрлица. ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано 15 августа 2024 года. Юрлицо японской компании Fujitsu в России было зарегистрировано в 2003 году.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки своей продукции или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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