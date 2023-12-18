Синоптики предупредили об оттепели и гололедице в столичном регионе 18 декабря
Облачность, местами небольшие осадки, гололедица и до +2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 18 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха днем в Москве будет варьироваться в диапазоне 0…+2, ночью показания термометра достигнут отметки в +3 градуса.
В Московской области прогнозируют днем –2…+3 градуса, ночью столбики термометров сохранят дневные значения.
Ветер ожидается западный с переходом на юго-западный со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
17 декабря Гидрометцентр сообщил о «желтом» уровне погодной опасности, объявленном в Москве и Московской области из-за гололедицы. Там отметили, что предупреждение будет действовать до 16:00 19 декабря, в Московской области — до 18:00 того же дня.
В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице снова обновился суточный рекорд снежного покрова. Теперь его высота составляет 38 см.