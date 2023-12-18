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Советник Зеленского Устенко сообщил о плане «Б» при прекращении помощи Запада

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В случае прекращения западного финансирования Украина в первые дни 2024 года перейдет к плану «Б» и обратится к внутренним резервам. Об этом в воскресенье, 17 декабря, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в эфире Всеукраинского телемарафона.

«План «Б» может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — сказал он.

При этом он выразил полную уверенность в том, что в любом случае «финансовая поддержка последует». Устенко подчеркнул, что реализация запасного плана вызовет дополнительное напряжение в минфине страны, однако это поможет поддержать ситуацию в январе.

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14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит Евросоюза (ЕС), Венгрия в ходе мероприятия заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

Тогда же, 15 декабря, политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что президент США Джо Байден оказывает на ЕС колоссальное давление по вопросу выделения денег Киеву. По его мнению, ЕС пока не может прийти к единому мнению по оказанию финансовой помощи Украине, потому что Вашингтон не смог «додавить» Венгрию.

Днем ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что сенат намерен отложить каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. При этом палата представителей пока собирается вернуться к работе только в январе.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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