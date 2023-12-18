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Двое сирийских солдат получили ранения в результате атаки Израиля на Дамаск

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Двое военнослужащих сирийской армии получили ранения в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на провинцию Дамаск. Об этом сказано на странице министерства обороны Сирии в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) в воскресенье, 17 декабря.

«Сегодня примерно в 17:22 израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан (Голанские высоты, спорная территория между Сирией и Израилем. — Ред.), нанеся удары по некоторым точкам в сельской местности Дамаска», — сказано в сообщении.

Уточняется, что израильская сторона выпустила ракеты в сторону сирийской территории, однако на снаряды среагировали средства противовоздушной обороны (ПВО). Несколько ракет было уничтожено.

«В результате агрессии ранения получили двое военных, нанесен некоторый материальный ущерб», — резюмировали в оборонном ведомстве.

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Ранее, 10 декабря, сирийское госагентство SANA сообщило, что в окрестностях Дамаска работают силы ПВО. Кроме того, неподалеку от сирийской столицы слышны взрывы.

Перед этим, 7 декабря, сообщалось, что ВВС Израиля произвели ответные обстрелы по юго-западным окрестностям Дамаска после совершенной Сирией атаки на Голанские высоты. Раскаты взрывов были слышны со стороны города Эль-Кунейтры, расположенного примерно в 40 км от Дамаска.

2 декабря сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли Дамаск из четырех истребителей F-16. Как уточнялось, большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Сирии из комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» российского производства.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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