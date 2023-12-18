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США пригласили Норвегию в международную морскую операцию в Красном море

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Siegra Asmoel
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Норвегия рассматривает возможность участия в международной операции по обеспечению безопасности судов в Красном море после того, как США попросили страну внести свой вклад в международную морскую операцию, пишет 17 декабря портал E24.

«Норвегия недавно получила запрос от Соединенных Штатов оказать содействие в международной операции по обеспечению безопасности в Красном море. Запрос в настоящее время рассматривается», — сообщил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Таким образом США расширят состав Объединенных морских сил (CMF). В их состав входят в общей сложности 39 стран (включая Норвегию). Их цель в том, чтобы создать «международную коалицию, которая выделяет ресурсы на защиту свободы судоходства». Оперативная группа известна как Объединенная оперативная группа 153. CMF возглавляет Пятый флот Соединенных Штатов, который дислоцируется в Бахрейне.

Норвежская ассоциация судовладельцев в ответ на запрос США заявила, что страна должна внести свой вклад, написал генеральный директор ассоциации Харальд Сольберг в электронном письме E24.

По его словам, Норвегия как ключевая морская держава внесет соответствующий вклад в международную коалицию по обеспечению безопасного движения гражданских судов через в Баб-эль-Мандеб, мимо Йемена и далее в направлении Суэцкого канала.

Ситуация в Красном море обострилась на этой неделе, после чего две крупнейшие в мире компании по контейнерным перевозкам — Maersk и Hapag-Lloyd — прекратили движение судов в этом районе после атак беспилотников.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

15 декабря ортал Axios со ссылкой на чиновников сообщил, что США объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания атак хуситов против гражданских судов. Речь идет о специальной модернизированной многонациональной оперативной группе.

14 декабря ВМС Британии заявили о «новом инциденте» в Баб-эль-Мандебском проливе. Ранее в этот же день The Washington Post сообщала, что в этом проливе при попытке атаки на судно Maersk две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа не пострадал. Информация об атаке на судно подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами).

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами (хуситами) красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечена активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

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