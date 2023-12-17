Суд арестовал взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата

Суд в Закарпатской области на Украине арестовал местного 54-летнего депутата Сергея Батрина, взорвавшего три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Ужгородского районного суда.

«Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета», ― гласит решение суда, опубликованное в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что ни депутат, ни его адвокаты не стали оспаривать ходатайство прокурора, который потребовал взять Батрина под стражу.

Организованный Батриным взрыв произошел 15 декабря. На Украине в селе Керецки в здании сельского совета депутат взорвал три гранаты во время заседания. Пострадали 23 человека, включая самого подозреваемого. У большинства пострадавших диагностированы осколочные ранения. Вечером 16 декабря Батрин пришел в сознание в больнице. В тот же день стало известно о смерти одного из пострадавших.

Полиция расценила происшествие как теракт.

В тот же день украинские СМИ заявили, что Батрин мог подорвать гранаты из-за ссоры с коллегами. Мотивом мог послужить конфликт нардепа, который произошел за несколько минут до инцидента. Он заявил коллегам, что во время боевых действий нельзя выделять сельскому главе прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Однако претензии и аргументы не подействовали, тогда он вышел и вернулся уже с гранатами.

В свою очередь, в МВД страны заявили, что Батрин заранее готовился к преступлению. Там же добавили, что со следующего года во всех украинских школах будут находиться офицеры, которые будут следить за порядком и безопасностью.