На 67-м году жизни скончался экс-нападающий «Спартака» Игорь Капустин

В возрасте 66 лет скончался нападающий хоккейного клуба «Спартак» Игорь Капустин. Об этом сообщили на сайте спортивной организации в воскресенье, 17 декабря.

«Сегодня, 17 декабря, в возрасте 66 лет не стало Игоря Капустина — прославленного нападающего московского «Спартака» и двукратного вице-чемпиона страны (1982, 1983) в составе нашего клуба», — сказано в сообщении.

Капустин состоял в «Спартаке» с 1981 по 1983 год. За этот период он выиграл две серебряные медали чемпионата СССР, проведя за команду 57 матчей и набрав 34 (16+18) очка.

«Воспитанник ухтинского хоккея, мастер спорта международного класса Игорь Капустин с 1975 по 1981 год выступал за московские «Крылья Советов», став обладателем Кубка Европейских чемпионов (1975) и бронзовым призером чемпионата СССР (1978), а также чемпионом юношеского чемпионата Европы (1976) и молодёжного чемпионата мира (1977) в составе сборной СССР», — перечислили на сайте его список спортивных достижений.

Капустин отыграл за «Спартак» два сезона. После этого он выступал также в составе команды из Воскресенска «Химик» с 1983 по 1985 годы, где получил вторую бронзовую медаль чемпионата СССР. После этого хоккеист вступил в венгерский «Ференцварош», а затем — в «Бат Ям» из Израиля.

После завершения игровой карьеры Капустин стал членом руководства самарского спортивного клуба «Крылья Советов». Помимо этого, он работал детским тренером в Одинцово.