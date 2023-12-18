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Столпа творения

Музыкант Анжей Захарищев фон Брауш — о феномене гитариста и автора песен The Rolling Stones Кита Ричардса
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Киту Ричардсу 18 декабря исполняется 80 лет. И он буквально один из китов, на котором стоит образ жизни, создаваемый рок-музыкой. Я говорю и о визуальных образах, воплощаемых на сцене, и о музыкальных. Конечно, Кит — музыкант. Но он также артист, который играет роль рок-звезды. Эта игра — одна из самых ярких и удивительных, которые я видел в своей жизни. Сегодня появляются новые образы, новые стилевые закрепления, но есть основа, и эта основа — Кит Ричардс. Это кит, на котором стоит рок-н-ролл.

Мы с Китом пересекались в Берлине. Тогда он отошел от The Rolling Stones, брал паузу, потому что и Мик Джаггер тоже попробовал пойти собственной дорогой. Они хотели повторить тот же блистательный ход, который сделал Майкл Джексон, когда покинул Jackson Five и сделал соло-карьеру.

Но для Джаггера это было не очень яркое решение, альбомы были довольно тусклые и посредственные. А вот у Кита в то время появился проект Keith Richards and the X-Pensive Winos. Они делали отличную музыку, и мы выступали на одной сцене с ними и Бьорк.

Так вот, в результате нашей встречи мне достался пиджак Кита — и он служил, скажем так, моими психоделическими латами для концертов. Я и сейчас иногда его ношу. Он очень необычный, сшит где-то в 1960–1970-х годах и слегка далек от современных реальностей Москвы. Ну, если только носить его в ЦАО. В одном из наших новых видеоклипов мы тоже использовали этот желтый пиджак, он практически как плащ мага с психоделическими узорами. И под снежным циклоном «Ваня», накрывшим столицу, он будет как сверкающая, золотая жар-птица.

А еще Кит Ричардс — уникальный автор, который постоянно находит новые способы писать музыку. Песня I Can’t Get No Satisfaction была записана на магнитофон, который лежал рядом с ним. Он написал ее во сне — как Дмитрий Менделеев увидел таблицу химических элементов. И вот Кит Ричардс проснулся утром, не зная, что ночью, пока спал, записал целую песню. Это указывает на метод подсознательного сочинения. В нем живет великолепный природный композитор. Он поправил косяки уже в состоянии бодрствования, а потом эта песня разлетелась на миллионы пластинок.

В жизни Кит практически идентичен своему образу. И он стал совершенством в том виде деятельности, который для себя выбрал. Когда ты соприкасаешься с таким человеком, ты чувствуешь это. Там нет ни грамма пафоса, нет симуляции. Зато есть ослепляющий блеск и некие особенные вибрации, которыми делится гений, и эта энергия дарит тебе очень много. Есть обманка, а есть сама суть алмаза.

The Rolling Stones — один из трех китов, на которых стоит мир рок-музыки. И если воспринимать название группы дословно, это ведь вращение камня. Вращение планеты, а может — и целой галактики. И когда Кит Ричардс начинает свою игру, когда начинается концерт, ты осознаешь, что это один из столпов мира и рока, вся эта галактика, вселенная вращается вокруг этой оси. И конечно, очень важно общаться с такими сверхлюдьми. А день рождения Кита Ричардса — это день рождения еще одного сверхчеловека.

Автор — основатель и вокалист рок-группы «Оберманекен», автор песен, коллекционер винила

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