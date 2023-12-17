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Reuters отметило готовность Израиля и ХАМАС обсуждать остановку огня

Reuters: Израиль и ХАМАС готовы к переговорам о прекращении огня
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа, но отмечаются разногласия по предлагаемым условиям. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

«Израиль и ХАМАС открыты для прекращения огня, сохраняются разногласия по деталям», — цитирует агентство источники.

Кроме того, в воскресенье впервые за более чем двухмесячную войну с ХАМАС Израиль открыл прямой переход для оказания гуманитарной помощи в сектор Газа. Одновременно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила нападения на палестинский анклав. По данным израильской армии, это остается единственным способом освобождения заложников.

Ранее в этот день Reuters также сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. СМИ уточнило, что глава разведки Израиля встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте.

Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

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12 декабря Генассамблея Организации Объединенных Наций ( ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ранее, 3 декабря, после окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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