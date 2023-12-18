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Ставок больше нет

Обозреватель «Известий» Анна Каледина — о последнем в этом году решении регулятора по ключевой
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«Да, не шешнадцать и не первый». Впрочем, именно 16, хотя и не первый в этом году раз. Это я про ключевую ставку Центробанка. Кстати, если с августа, то четвертое повышение. До того была классика — восемь с половиной, как у гениального Феллини.

ЦБ на последнем Совете директоров в этом году по поводу ключевой ставки повысил ее до 16%. И решение, надо сказать, последнее в этом году. И даже до февраля. По крайней мере, в теории (не забываем о внеочередном повышении ставки в августе). Вы будете смеяться, но следующее запланировано на 16 февраля 2024 года. «Шешнадцатого».

Впрочем, в 2023-м последнее решение по ставке прошло без салюта и неожиданностей. Прямо даже буднично, можно сказать. Именно таким выдался и комментарий Центробанка по поводу решения по повышению ставки. Да, инфляция, но в целом всё вполне нейтрально. Никаких особых ястребиных или голубиных сигналов.

Из интересного. На пресс-конференции после решения глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл повышения ставки исходя из базового прогноза. Но это не точно — всё будет зависеть от новых данных по росту цен. Тем более что в феврале ЦБ как раз может пересмотреть прогноз.

Пока же регулятор ориентируется на то, что инфляция находится вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. Ну как прогнозного — сильно уточненного с августа. На тот момент ЦБ еще долго рассчитывал вернуться к таргету в 4%. Сейчас эта вера уже исчезла из повестки. Но в 2025-м точно!

Если исходить из базового прогноза Центробанка и его неизменности хотя бы до середины февраля следующего года, то ставка должна в будущем снижаться. Кстати, одним из важных сигналов регулятора в пятницу, 15 декабря, стало заявление его главы о том, что ставки останутся высокими продолжительное время в отличие от ситуаций 2014 и 2022 годов, когда ЦБ сначала резко повышал ставку, а потом достаточно быстро ее снижал.

Действительно, многие руководители крупнейших банков не верили, что регулятор после августовского решения о резком повышении быстро не пойдет на попятную. Поэтому не повышали ставки по депозитам и кредитам, чем сильно препятствовали денежно-кредитной политике. Ведь именно на такой механизм рассчитывает регулятор, когда повышает ставку, — стоимость денег растет. Население получает и пряник в виде высокой обещанной доходности по вкладам и стремится сберегать, и кнут — высокий процент по кредитам, способствующий потреблению.

Теперь иллюзий не осталось. Впрочем, многие банки еще осенью повысили ставки по депозитам до 15% и даже выше, а по кредитам средняя ставка уже составляет 30%.

Добился ли ЦБ цели, которую преследовал, поднимая ставку? Отчасти. На вклады народ денежку понес, ибо обещанная доходность повысилась. И необеспеченное потребительское кредитование потихоньку снижается, хотя тут точно не установишь — то ли по причине ставки, то ли из-за ужесточения макропруденциальных мер (это когда сами банки не заинтересованы выдавать деньги сильно закредитованным заемщикам).

Еще один момент, который упомянула глава ЦБ, — льготная ипотека, которая способствует разгону цен на рынке недвижимости.

Понятное дело, что это риски и для инфляции тоже. Однако, когда Эльвира Набиуллина говорила об этом, она или не знала, или не могла озвучить важное правительственное решение, последовавшее уже ближе к ночи.

Вечером в пятницу Белый дом озвучил, что повышает первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Не без гордости отмечу, что именно «Известия» первыми сообщили о том, что такой вариант в правительстве обсуждается. Но сейчас не об этом. Как считают аналитики, такое решение может снизить спрос на ипотеку процентов на 25–30. А это не только хорошо с точки зрения охлаждения кредитования на покупку жилья, но и сопутствующего потребительского — сами понимаете, новая квартира нуждается в ремонте, мебели и пр.

В общем, последнее в этом году решение по ставке выдалось нейтральным во всех смыслах этого слова. Вроде и пик напряженности спал, и Новый год на носу. Так что встретимся в феврале, если не произойдет чего-то экстремального. Но вроде не должно бы. Ставка стоит предсказанная.

Автор — обозреватель «Известий»

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