Директора УК задержали после отравления людей газом под Ульяновском

В Ульяновской области задержан директор управляющей компании, которая оказывала услуги жителям Цильнинского района, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате которых угарным газом отравились девушка и мужчина. Об этом говорится 17 декабря в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

«Установлено, что утром 15 декабря 2023 года в квартирах дома по улице Пионерской р.п. Цильна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины, причиной смерти которых предварительно явилось отравление угарным газом. Также семь жителей дома, в том числе четверо детей, госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела по факту смерти двух жителей Цильнинского района в результате отравления газом, возбужденное по ч. 3 ст. 238 УК РФ, продолжается.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены экспертизы.

Среди отравившихся угарным газом — трое детей. Все пострадавшие жили в одном доме, проверку обстоятельств гибели двух человек проводит и районная прокуратура.