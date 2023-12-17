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Пушилин указал на обозначенные Путиным на съезде ЕР важные посылы

Пушилин: Путин на съезде ЕР обозначил важные и четкие посылы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин на XXI съезде партии «Единая Россия», который прошел на ВДНХ в Москве, обозначил очень важные и четкие посылы. Об этом 17 декабря заявил «Известиям» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Очень важные посылы даны. Есть в центре внимания человек, гражданин. То объединение, которое мы сейчас видим, нужно дальше транспарировать на укрепление нашей страны. Здесь все посылы четки, явные – где и по каким направлениям надо работать», — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что речь на съезде шла о социальной сфере, о поддержке военнослужащих и их семей. В сложившейся ситуации крайне важна консолидация общества.

Пушилин обратил внимание на укрепление суверенитета России по всем направлениям. По его словам, сейчас у русских людей есть четкая позиция: или страна будет полностью независима в своей политике, или «ее не будет никакой».

Ранее в этот день доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа и член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в беседе с «Известиями» уточнил, что состоявшийся 17 декабря съезд партии «Единая Россия» стал еще одним форматом консолидации российского общества.

Политолог отметил, что Путин позиционирует себя как президент всех россиян, а не только одной политической партии.

«Россия или будет суверенной державой, или ее не будет вообще»
Единороссы единогласно поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента

Съезд «Единой России» проходил на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ ранее в этот день. Выступая на нем, глава государства заявил, что страна не отдаст свой суверенитет и не сможет быть чьим-то сателлитом. По его мнению, такая позиция должна быть и в головах, и в сердцах сограждан. В ходе выступления Путин также сказал, что единственным источником власти может быть только народ.

На съезде партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. До этого, 9 декабря, в штабе «Народного фронта» в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены «Народного фронта» и партии «Единая Россия».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

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