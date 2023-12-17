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Буданов признал, что эффективность от принудительно мобилизованных в ВСУ нулевая

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Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 17 декабря в ходе дискуссионной панели «2024: Вызовы и перспективы» заявил, что в стране продолжится принудительная мобилизация, однако эффективность от таких солдат на нуле.

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, то КПД их будет почти нулевой», — приводит его слова издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Глава ГУР указал, что в настоящее время на фронте обстановка именно такая. Он посетовал, что большинство украинцев кричит, что «Украина — превыше всего», но украинцами себя не ощутили.

«У них нет ощущения, что <...> это моя священная обязанность защищать эту страну. Все болеют за Украину, но все бегут», — заключил Буданов, добавив, что выплаты для мобилизованных уже не стоят на первом месте.

Буданов также указал, что на сегодняшний день совокупно cилы обороны Украины составляют 1,1 млн человек, и никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может, добавила «Газета.Ru».

Ранее в этот день экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что новый метод раздачи повесток через мобильные блокпосты введут военкоматы в Обуховском районе Киевской области. По его словам, на постах управления будут выписывать повестки, проверять документы и задерживать нарушителей военного учета.

Накануне, 16 декабря, сообщалось, что на улицах Львова начали «мягкую мобилизацию». Сотрудники военкоматов на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту, но повестки в рамках данной акции не вручают. В тот же день прошел рейд по ресторанам крупных украинских городов, в ходе которого правоохранители раздавали повестки посетителям.

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Перед этим, 15 декабря, представители украинских военкоматов нагрянули в спортивный зал в Одессе. Рейды в спортклубах Украины происходят регулярно.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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