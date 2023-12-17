Депутат Госдумы объяснила отказ украинской теннисистки Костюк играть с Андреевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова 17 декабря в беседе с «Известиями» прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк играть с российской спортсменкой Миррой Андреевой.

По словам Журовой, подобные случаи с украинскими спортсменами происходят не впервые.

«Они понимают, что дальше их же народ, и люди, и политики, и чиновники будут их осуждать — зачем ты вышел, если ты проиграл», — пояснила она.

По словам депутата, периодически Киев позволял украинским спортсменам выступать в играх с россиянами и белорусами и на этот раз Костюк могла сразиться с Андреевой.

«Доходит до того, что трансляция уже идет международная, и некуда деваться, болельщики собрались, люди деньги заплатили за матч, надо, чтобы кто-то играл. Чтобы такого не происходило, видите, на какие приходится идти меры, чтобы трансляция, которая была проплачена, всё-таки состоялась. Это неприемлемо абсолютно», — заметила она, указав, что Международная федерация тенниса должна сделать выводы из этой ситуации.

Ранее в этот день 21-летняя украинская теннисистка Костюк отказалась выходить на корт с 16-летней Андреевой в финале выставочного турнира во Франции. Такой состав финального матча сформировался после того, как украинка заменила хорватку Донну Векич, получившую травму в полуфинале. Причиной решения украинская спортсменка назвала «геополитическую ситуацию на Украине».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что для украинских спортсменов, которые отказываются соревноваться с россиянами, нужно создать игры для «альтернативно одаренных».

В конце октября игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело.